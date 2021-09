Gasperini | usciamo da S Siro più consapevoli e forti

(Di sabato 25 settembre 2021) "Ci sono stati momenti a favore di una squadra e momenti a favore dell'altra, è stata una grande partita tra due compagini che hanno cercato di vincere. Non ci siamo mai tirati indietro nel tentativo ...

Non ci siamo mai tirati indietro nel tentativo di prendere quelle davanti,da questa partita molto più consapevoli e forti" . Lo ha detto il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero, ...Non ci siamo mai tirati indietro nel tentativo di prendere quelle davanti,da questa partita molto più consapevoli e forti" . Lo ha detto il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero, ...Gianpiero Gasperini accetta il risultato con l'Inter, alla luce della prestazione e della piega presa, ma riguardo al VAR ha un'idea precisa ("bruciarlo"), nonostante stavolta ...Dopo il 2-2 contro l’Inter, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così la gara a Dazn e in conferenza stampa. PALOMINO – “Dietro abbiamo dovuto rinunciare a Palomino: abbiamo r ...