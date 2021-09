Filippi: “Vogliamo stare in alto. Lucchesi? Avrà voglia di rivincita” (Di sabato 25 settembre 2021) Le parole del tecnico del Palermo in vista dell'importante sfida di domenica 26 settembre contro la matricola Monterosi Leggi su mediagol (Di sabato 25 settembre 2021) Le parole del tecnico del Palermo in vista dell'importante sfida di domenica 26 settembre contro la matricola Monterosi

Advertising

Mediagol : Filippi: “Vogliamo stare in alto. Lucchesi? Avrà voglia di rivincita” - Tullio_Filippi : RT @Marcell77640487: Draghi ha bisogno di Salvini e della Lega al Governo? No. Perché ha ugualmente i numeri. Per questo siamo irrilevanti.… - LUCARAIMO1 : Che noia sti blocchi stile C’è posta per te, ratto devi capire che non sei la De Filippi, non sei capace a creare d… - valeria07759426 : ma vogliamo parlare dell’amicizia di Sabrina Ferilli e Maria De Filippi??? #tusiquevales - Tullio_Filippi : RT @GuidoMattioni: Ragionamento elementare: se un insegnante o un qualsiasi dipendente pubblico nutre dubbi sul siero miracoloso, la cosa f… -