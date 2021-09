F1, Verstappen e Leclerc: rimonta e sorpassi in vista a Sochi. Ma il favorito resta Hamilton (Di sabato 25 settembre 2021) Le qualifiche del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, dovevano concludersi con una inevitabile doppietta Mercedes. Invece, incredibile a dirsi, in prima fila non vedremo nemmeno una delle Frecce Nere. Il clamoroso harakiri messo a segno oggi dal team di Brackley rischia davvero di stravolgere ogni previsione in vista della gara di domani che, ricordiamolo, prenderà il via alle ore 14.00 italiane. Un aspetto che, invece, non cambierà di una virgola, sarà la voglia di rimonta di Charles Leclerc e Max Verstappen. Diciannovesimo il primo, ventesimo il secondo. Una ultima fila mai vista prima, che mette uno di fianco all’altro due grandi campioni che, ovviamente, proveranno a essere protagonisti sul tracciato di Sochi. Il primo, per andare a ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Le qualifiche del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, dovevano concludersi con una inevitabile doppietta Mercedes. Invece, incredibile a dirsi, in prima fila non vedremo nemmeno una delle Frecce Nere. Il clamoroso harakiri messo a segno oggi dal team di Brackley rischia davvero di stravolgere ogni previsione indella gara di domani che, ricordiamolo, prenderà il via alle ore 14.00 italiane. Un aspetto che, invece, non cambierà di una virgola, sarà la voglia didi Charlese Max. Diciannovesimo il primo, ventesimo il secondo. Una ultima fila maiprima, che mette uno di fianco all’altro due grandi campioni che, ovviamente, proveranno a essere protagonisti sul tracciato di. Il primo, per andare a ...

