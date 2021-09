F1, perché Carlos Sainz è in prima fila con la Ferrari e da quanto non succedeva (Di sabato 25 settembre 2021) Carlos Sainz scatterà dalla prima fila nel GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Lo spagnolo si è inventato una bellissima magia al volante di una tonica Ferrari e ha conquistato la seconda posizione, cedendo soltanto allo scatenato britannico Lando Norris con la McLaren. Il figlio d’arte è stato bravo a difendersi in condizioni di bagnato, staccando il biglietto per il Q3. Poi la pista si è asciugata, il 27enne ha fiutato il cambio della situazione e ha montato le slick, riuscendo così a strappare una piazzola da sogno sulla griglia di partenza per la gara di domani. Carlos Sainz ha già annunciato battaglia e spera di superare Norris nelle prime battute del Gran Premio, anche se è ben consapevole che le McLaren, le Red Bull le ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021)scatterà dallanel GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Lo spagnolo si è inventato una bellissima magia al volante di una tonicae ha conquistato la seconda posizione, cedendo soltanto allo scatenato britannico Lando Norris con la McLaren. Il figlio d’arte è stato bravo a difendersi in condizioni di bagnato, staccando il biglietto per il Q3. Poi la pista si è asciugata, il 27enne ha fiutato il cambio della situazione e ha montato le slick, riuscendo così a strappare una piazzola da sogno sulla griglia di partenza per la gara di domani.ha già annunciato battaglia e spera di superare Norris nelle prime battute del Gran Premio, anche se è ben consapevole che le McLaren, le Red Bull le ...

Advertising

dylansmischief : carlos fa prima fila ma no, non si può essere felici e basta perché il tifoso deve ricordare per forza che carletto… - FilTheCarGuy : Una delle poche volte nella mia vita che perdo le qualifiche e ritrovo Lando in pole, Carlos secondo e George terzo… - Rache_congiatu : RT @Adropof_Blue: rosico perché sei troppo bravo e rubi la pole a carlos - assilemamore : RT @Adropof_Blue: rosico perché sei troppo bravo e rubi la pole a carlos - Adropof_Blue : rosico perché sei troppo bravo e rubi la pole a carlos -