Diretta Spezia-Milan 1-2 live | rossoneri di nuovo in vantaggio con Diaz

Advertising

MilanLiveIT : FINITA. #SpeziaMilan 1-2: Daniel Maldini e Brahim Diaz firmano la vittoria ???? ?? - serieB123 : Spezia-Milan alle 15: Pioli lancia Daniel Maldini con Rebic e Giroud Diretta 0-0 - zazoomblog : Diretta Spezia-Milan 0-1 live: esce Kalulu dentro Calabria - #Diretta #Spezia-Milan #live: #Kalulu - fcin1908it : Spezia-Milan 1-1, diretta LIVE: Tiro di Verde deviato da Tonali, spiazzato Maignan - zazoomblog : LIVE Spezia-Milan 0-1 Serie A calcio in DIRETTA: Daniel Maldini sblocca la partita! - #Spezia-Milan #Serie #calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Spezia

... risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'Picco',e Milan si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesi...SEGUI LADI- MILAN 2° TEMPO 85' - Occasione ancora per il Milan: su cross di Calabria Leao riesce a colpire di testa, ma la sua conclusione finisce fuori. 80' - Pareggio dello, con ...87' GOOOLL DEL MILAAAN! Di caparbietà, di forza e da grande squadra il Milan ritrova il vantaggio. Leao serve dentro Saelemaekers che entra in area e, dopo un contrasto fisico, serve ...Diretta Spezia Milan. Streaming video e tv del match valevole per la sesta giornata d'andata del campionato di Serie A ...