Diletta Leotta, chi è il padre avvocato Rori: "È come me,ma con i baffi"

Diletta Leotta è una delle protagoniste indiscusse della televisione italiana. A meno di trenta anni infatti la giovane donna è riuscita a conquistare tutto il pubblico grazie alla sua bravura e alla sua grande professionalità. Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che la Leotta sia laureata in giurisprudenza, proprio come il suo amato papà. Rori Leotta infatti è un avvocato e un tempo sperava che sua figlia potesse seguire la sua strada. Dopo la laurea tuttavia Diletta ha deciso di dedicarsi alla sua vera passione: la televisione. Nonostante la figlia abbia scelto di seguire un percorso del tutto differente rispetto a ciò che lui aveva in mente, l'uomo non ha mai ostacolato i suoi sogni. Oggi il signor Leotta è molto fiero

