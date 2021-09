Decide di non vaccinarsi e di curarsi da solo a casa, muore 56enne 'no vax' (Di sabato 25 settembre 2021) Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepò Pavese e conosciuto per le sue posizioni no vax, è morto a causa del Covid - 19. Dopo il tampone positivo, agli inizi di ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 25 settembre 2021) Un autotrasportatore di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepò Pavese e conosciuto per le sue posizioni no vax, è morto a causa del Covid - 19. Dopo il tampone positivo, agli inizi di ...

Decide di non vaccinarsi e di curarsi da solo a casa, muore 56enne 'no vax' Il 56enne non si era vaccinato: una scelta in linea con le sue convinzioni già manifestate ai tempi del primo lockdown del 2020. Chi lo conosce racconta che l'autotrasportatore rifiutava anche ad ...

