Covid, con pandemia crolla nascita nuove imprese: -75 mila in 18 mesi (Di sabato 25 settembre 2021) Non solo chiusure, la pandemia a Covid-19 ha fatto crollare anche la nascita di imprese. Tra il 2020 ed i primi sei mesi del 2021, le aperture di nuove attività economiche sono calate del -13,3% rispetto al periodo pre-Covid, per un totale di quasi 75mila imprese mai nate a causa della crisi, di cui circa un terzo nel commercio e nel turismo. A lanciare l’allarme è Confesercenti, sulla base di elaborazioni condotte sui dati resi disponibili dalle Camere di Commercio. Il calo di iscrizioni di nuove attività, sottolinea Confesercenti, è l’effetto più evidente della crisi sanitaria sul tessuto delle imprese. Mentre i ristori e gli indennizzi, infatti, sono riusciti a limitare le ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Non solo chiusure, la-19 ha fattore anche ladi. Tra il 2020 ed i primi seidel 2021, le aperture diattività economiche sono calate del -13,3% rispetto al periodo pre-, per un totale di quasi 75mai nate a causa della crisi, di cui circa un terzo nel commercio e nel turismo. A lanciare l’allarme è Confesercenti, sulla base di elaborazioni condotte sui dati resi disponibili dalle Camere di Commercio. Il calo di iscrizioni diattività, sottolinea Confesercenti, è l’effetto più evidente della crisi sanitaria sul tessuto delle. Mentre i ristori e gli indennizzi, infatti, sono riusciti a limitare le ...

Advertising

fattoquotidiano : 115 MILIARDI ALLE IMPRESE SOLO CON IL COVID Sarà pur vero che l’ingratitudine è figlia della superbia, ma così si… - amnestyitalia : Mentre i paesi ricchi si ritrovano con milioni di dosi di #vaccino in più, in alcuni paesi gli operatori sanitari n… - ilriformista : A marzo ha contratto il #Covid19 dopo un intervento in codice rosso ad un paziente positivo. Altruismo che #Gigi ha… - LuMo71 : Qui il thread di allora, con tristi commenti su come il rischio contagio covid per trasmissione aerea sia stato ins… - ale_AsRoma_92 : RT @GianandreaGaian: Dubbi: se 15/10 nella PA stop a smart working introdotto dal governo causa Covid, va revocato stato d'emergenza con va… -