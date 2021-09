Cassandra nella Biblioteca di Alessandria (Di domenica 26 settembre 2021) Un poeta per Cassandra. E il pensiero va subito a Eschilo, alla scena dell’Agamennone in cui la giovane schiava , principessa reale figlia di Priamo, ostinatamente tace, per poi esplodere , quando rimane sola sulla scena, nella terrificante «visione» che preannuncia l’assassinio di Agamennone e la sua propria morte. E invece il poeta scelto da Lorenzo Braccesi è Licofrone: Un poeta per Cassandra dalla Troade al Lazio («L’Erma» di Bretschneider, pp. 205, e 135,00). Licofrone: chi era costui? Greco di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 26 settembre 2021) Un poeta per. E il pensiero va subito a Eschilo, alla scena dell’Agamennone in cui la giovane schiava , principessa reale figlia di Priamo, ostinatamente tace, per poi esplodere , quando rimane sola sulla scena,terrificante «visione» che preannuncia l’assassinio di Agamennone e la sua propria morte. E invece il poeta scelto da Lorenzo Braccesi è Licofrone: Un poeta perdalla Troade al Lazio («L’Erma» di Bretschneider, pp. 205, e 135,00). Licofrone: chi era costui? Greco di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

