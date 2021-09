Canoa slalom, Mondiali Bratislava 2021: Giovanni De Gennaro e Marcello Beda in finale nel K1! (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi, sabato 25 settembre, a Bratislava (Slovacchia) sono proseguiti i Mondiali di Canoa slalom: la sessione mattutina è stata riservata alle semifinali del kayak, maschile e femminile. L’Italia regista il passaggio in finale di due dei quattro azzurri impegnati. Nel kayak maschile il miglior azzurro, a sorpresa, è Marcello Beda, 3° in 88.82 (percorso netto), ma passa all’ultimo atto anche l’attesissimo Giovanni De Gennaro, ottavo in 87.91 (2 penalità). Viene eliminato, invece, Christian De Dionigi, che chiude 34° in 99.52 (6 penalità). Miglior tempo dello slovacco Jakub Grigar, primo in 85.16 Nel kayak femminile sfiora una delle dieci posizioni che valevano l’accesso alla lotta per le medaglie l’unica azzurra in gara, Marta ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi, sabato 25 settembre, a(Slovacchia) sono proseguiti idi: la sessione mattutina è stata riservata alle semifinali del kayak, maschile e femminile. L’Italia regista il passaggio indi due dei quattro azzurri impegnati. Nel kayak maschile il miglior azzurro, a sorpresa, è, 3° in 88.82 (percorso netto), ma passa all’ultimo atto anche l’attesissimoDe, ottavo in 87.91 (2 penalità). Viene eliminato, invece, Christian De Dionigi, che chiude 34° in 99.52 (6 penalità). Miglior tempo dello slovacco Jakub Grigar, primo in 85.16 Nel kayak femminile sfiora una delle dieci posizioni che valevano l’accesso alla lotta per le medaglie l’unica azzurra in gara, Marta ...

