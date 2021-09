Boxe, Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk stasera in tv: data, orario e streaming Mondiale massimi (Di sabato 25 settembre 2021) Anthony Joshua contro Oleksandr Usyk. Tutto pronto per il super incontro che mette in palio i titoli WBA (Super), IBF, WBO, e IBO dei pesi massimi sul ring del Tottenham Hotspur Stadium. Procede a passo spedito la marcia verso l’unificazione dei titoli e, salvo ulteriori sorprese, questo potrebbe essere il penultimo capitolo per il pugile di Watford prima del match storico contro uno tra Fury e Wilder. Ma c’è da superare Usyk, imbattuto sovrano dei cruiser, ora passato ai massimi. L’intera riunione di Londra avrà inizio alle 19:00, ora italiana di stasera, sabato 25 settembre mentre il main event, tra Joshua e Usyk, andrà in scena non prima delle 22:30. Potrete seguire il match su Dazn che trasmetterà l’intero evento ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021)contro. Tutto pronto per il super incontro che mette in palio i titoli WBA (Super), IBF, WBO, e IBO dei pesisul ring del Tottenham Hotspur Stadium. Procede a passo spedito la marcia verso l’unificazione dei titoli e, salvo ulteriori sorprese, questo potrebbe essere il penultimo capitolo per il pugile di Watford prima del match storico contro uno tra Fury e Wilder. Ma c’è da superare, imbattuto sovrano dei cruiser, ora passato ai. L’intera riunione di Londra avrà inizio alle 19:00, ora italiana di, sabato 25 settembre mentre il main event, tra, andrà in scena non prima delle 22:30. Potrete seguire il match su Dazn che trasmetterà l’intero evento ...

