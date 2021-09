Ascolti TV | Venerdì 24 settembre 2021. Tale e Quale (3,8 mln – 21%) batte GF Vip (2,3 mln – 15.8%), Crozza 4.2% (Di sabato 25 settembre 2021) Carlo Conti - Tale e Quale Show Nella serata di ieri, Venerdì 24 settembre 2021, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.787.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.297.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 1.149.000 spettatori (5.2%) e Bull 839.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Rambo 2 – La vendetta ha raccolto 1.169.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Non sono un assassino è visto da 658.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.074.000 spettatori (6.9%). Su La7 Propaganda Live registra 660.000 spettatori con il 4.4%. Su Tv8 Gomorra 4 in replica segna 341.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove l’esordio di Fratelli di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 settembre 2021) Carlo Conti -Show Nella serata di ieri,24, su Rai1Show ha conquistato 3.787.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.297.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 1.149.000 spettatori (5.2%) e Bull 839.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Rambo 2 – La vendetta ha raccolto 1.169.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Non sono un assassino è visto da 658.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.074.000 spettatori (6.9%). Su La7 Propaganda Live registra 660.000 spettatori con il 4.4%. Su Tv8 Gomorra 4 in replica segna 341.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove l’esordio di Fratelli di ...

