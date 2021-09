Alfonso Signorini, un vero disastro. La notizia è appena arrivata: il suo risveglio è dei peggiori (Di sabato 25 settembre 2021) Sono sempre molto attesi i dati degli ascolti tv: la sfida di venerdì era tra Tale e Quale show condotto da Carlo Conti e Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Si tratta di due programmi sui quali le rispettive reti hanno puntato molto e di conseguenza c’è grande curiosità per capire se e quanto il pubblico da casa abbia apprezzato lo sforzo che ha visto in tv. Canale 5 viene dalla sconfitta subita la settimana scorsa ad opera di Tale e Quale Show. E anche questa volta Carlo Conti è riuscito a fare meglio: il suo programma su Rai1 ha incollato allo schermo 3.787.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha collezionato 2.297.000 spettatori con uno share del 15.8%. Quindi rispetto alla settimana passata il reality ha guadagnato solo un punto percentuale su Tale e Quale show, ma Carlo Conti è ancora troppo avanti. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Sono sempre molto attesi i dati degli ascolti tv: la sfida di venerdì era tra Tale e Quale show condotto da Carlo Conti e Grande Fratello Vip di. Si tratta di due programmi sui quali le rispettive reti hanno puntato molto e di conseguenza c’è grande curiosità per capire se e quanto il pubblico da casa abbia apprezzato lo sforzo che ha visto in tv. Canale 5 viene dalla sconfitta subita la settimana scorsa ad opera di Tale e Quale Show. E anche questa volta Carlo Conti è riuscito a fare meglio: il suo programma su Rai1 ha incollato allo schermo 3.787.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha collezionato 2.297.000 spettatori con uno share del 15.8%. Quindi rispetto alla settimana passata il reality ha guadagnato solo un punto percentuale su Tale e Quale show, ma Carlo Conti è ancora troppo avanti. ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - Serena91953500 : RT @itsnicolecn: Alfonso Signorini questa foto è solo per te, baci ?? #gfvip - AntoMaugeri96 : TALE E QUALE QUASI 4 MILIONI DI TELESPETTATORI DOPPIA IL GRANDE FRATELLO ..BEH CARLO CONTI IN CONFRONTO AD ALFONSO… - DonnaGlamour : Alfonso Signorini prende le difese di Katia Ricciarelli: la reazione di Tommaso è dura - Nicodem06825445 : RT @riccardochic: È la terza edizione condotta da Alfonso Signorini, non so se ci rendiamo conto dello schifo ?? -