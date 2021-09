Aleichem | spettri alla ricerca di un senso di sé

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 26 settembre 2021) Al centro dell’opera di Sholemc’è uno shtetl mitico e comico, Kasrilevke, luogo immaginario in cui si moltiplicano le piccole storie di una inattuale, tenera e spesso tragica vita ebraica. Anche se non figura nelle carte geografiche dell’Ostjudentum, Kasrilevke è una cittadina come tante altre, popolata da poveri diavoli dignitosi e allegri che sanno preservare il rispetto di sé e ildella loro comunità. In fondo, rassomiglia molto a Voronkov, il luogo in cui lo scrittore (registrato negli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.