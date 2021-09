Alba Parietti è Damiano dei Maneskin a Tale e Quale Show: Cristiano Malgioglio non perdona – VIDEO (Di sabato 25 settembre 2021) Prova a dir poco impossibile, quella di Alba Parietti, che nella seconda puntata di Tale e Quale Show si è calata nei panni di Damiano dei Maneskin. Una vera e propria impresa per l’opinionista tv che ha messo in difficoltà la giuria e in modo particolare Cristiano Malgioglio. Alba Parietti è Damiano dei Maneskin a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 settembre 2021) Prova a dir poco impossibile, quella di, che nella seconda puntata disi è calata nei panni didei. Una vera e propria impresa per l’opinionista tv che ha messo in difficoltà la giuria e in modo particolaredeia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IlContiAndrea : Bravo Damiano nel ruolo di Alba Parietti! Numero Uno #TaleeQualeShow - trash_italiano : Oggi sereni come Alba Parietti. #TaleEQualeShow - xdaydrxms : RT @Ri_Ghetto: Devo ancora riprendermi da Alba Parietti dei Maneskin #taleequaleshow - infoitcultura : Alba Parietti è Damiano dei Maneskin a Tale e Quale, Malgioglio mette le cuffie per non ascoltarla - infoitcultura : Alba Parietti è Damiano dei Måneskin a 'Tale e Quale Show': il video è virale -