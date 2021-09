Afghanistan, quattro esecuzioni a Herat. I talebani appendono i cadaveri a una gru “per ammonimento” (Di sabato 25 settembre 2021) Orrore a Herat. I talebani lo avevano detto e hanno mantenuto i loro folli propositi. “Riprenderemo le esecuzioni”. Sono quattro i corpi di uomini appesi in quattro diverse località di Herat, nell’Afghanistan occidentale. Tutti accusati dai talebani di essere dei rapitori. Sul cadavere degli uomini, i talebani hanno messo un cartello di avvertimento: ”chiunque oserà rapire qualcuno verrà punito in questo modo”. Lo riporta l’Adnkronos. I talebani appendono i quattro cadaveri “per ammonimento” Uno dei fondatori dei talebani, Noorduddine Turabi, nelle ultime ore aveva annunciato l’intenzione di riprstinare le esecuzioni ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 settembre 2021) Orrore a. Ilo avevano detto e hanno mantenuto i loro folli propositi. “Riprenderemo le”. Sonoi corpi di uomini appesi indiverse località di, nell’occidentale. Tutti accusati daidi essere dei rapitori. Sul cadavere degli uomini, ihanno messo un cartello di avvertimento: ”chiunque oserà rapire qualcuno verrà punito in questo modo”. Lo riporta l’Adnkronos. I“per” Uno dei fondatori dei, Noorduddine Turabi, nelle ultime ore aveva annunciato l’intenzione di riprstinare le...

Advertising

ilPontormo : RT @SecolodItalia1: Afghanistan, quattro esecuzioni a Herat. I talebani appendono i cadaveri a una gru “per ammonimento” - SecolodItalia1 : Afghanistan, quattro esecuzioni a Herat. I talebani appendono i cadaveri a una gru “per ammonimento”… - fisco24_info : Afghanistan, esecuzioni dei Talebani a Herat: quattro corpi appesi in piazza: Sui cadaveri degli uomini un cartello… - lifestyleblogit : Afghanistan, esecuzioni dei Talebani a Herat: quattro corpi appesi in piazza - - soloioloso : @CucchiRiccardo Non sapere perché oggi siamo così e perché succedono certe cose (Cina Afghanistan Messico Africa Eu… -