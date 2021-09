A Milano l’evento per Hinnominate dei fratelli Rodriguez: i dettagli (Di sabato 25 settembre 2021) Durante la settimana della moda a Milano, i fratelli Rodriguez hanno organizzato un evento per Hinnominate presente in Rinascente Nell’ambito della settimana della moda a Milano, Belèn, Cecilia e Jeremias Rodriguez hanno organizzato un evento per Hinnominate, il brand di abbigliamento comodo e casual che veste uomo e donna. l’evento si è tenuto alla Rinascente Milano dove Hinnominate ha un reparto proprio dove vi sono sia le collezioni precedenti e qualche novità della collezione SS2022. A raccontare la serata sono stati i fratelli Rodriguez e i loro affetti attraverso il profilo Instagram. Per un venerdì sera all’insegna di emozioni e di nuovi inizi, Belèn e Cecilia ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 settembre 2021) Durante la settimana della moda a, ihanno organizzato un evento perpresente in Rinascente Nell’ambito della settimana della moda a, Belèn, Cecilia e Jeremiashanno organizzato un evento per, il brand di abbigliamento comodo e casual che veste uomo e donna.si è tenuto alla Rinascentedoveha un reparto proprio dove vi sono sia le collezioni precedenti e qualche novità della collezione SS2022. A raccontare la serata sono stati ie i loro affetti attraverso il profilo Instagram. Per un venerdì sera all’insegna di emozioni e di nuovi inizi, Belèn e Cecilia ...

