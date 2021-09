Volley femminile, Champions League 2021/2022: sorteggiati i gironi con Monza, Conegliano e Novara (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ stato sorteggiato il programma completo dei cinque gironi del quarto round della Cev Champions League 2021/2022 di Volley femminile. Erano tre le rappresentanti italiane: le campionesse in carica dell’Imoco Conegliano, la Vero Volley Monza e la Igor Gorgonzola Novara, pronte a rappresentare il Bel Paese nella competizione internazionale di pallavolo. Cinque i gironi, eccoli di seguito, ricordando come alcune squadre partecipanti verranno fuori dai turni preliminari. GRUPPO A Lokomotiv Kaliningrad Rzseszow Dresdner Vincente CWL 13/14 GRUPPO B Vakifbank Istanbul Asptt Mulhouse Lp Salo Vero Volley Monza GRUPPO C Igor Gorgonzola ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ stato sorteggiato il programma completo dei cinquedel quarto round della Cevdi. Erano tre le rappresentanti italiane: le campionesse in carica dell’Imoco, la Veroe la Igor Gorgonzola, pronte a rappresentare il Bel Paese nella competizione internazionale di pallavolo. Cinque i, eccoli di seguito, ricordando come alcune squadre partecipanti verranno fuori dai turni preliminari. GRUPPO A Lokomotiv Kaliningrad Rzseszow Dresdner Vincente CWL 13/14 GRUPPO B Vakifbank Istanbul Asptt Mulhouse Lp Salo VeroGRUPPO C Igor Gorgonzola ...

Advertising

LegaVolleyFem : ?????? ?? LA #PALLAVOLO ITALIANA DUE VOLTE SUL TETTO D' #EUROPA!!! Dopo l'Oro femminile delle ragazze di Mazzanti, arri… - andreapezzi : I migliori nel calcio. I migliori del volley maschile e femminile. I più veloci del mondo. Quelli che saltano più in alto. ?????????? - misunzeneize : RT @SportInTV_IT: @LegaVolleyFem | #Volley | La Supercoppa Italiana 2021 tra Conegliano e Novara in diretta su #Rai2 (con @marcofantasiatw… - pazzainter63 : Giusto per ..dopo gli europei di calcio ,il volley maschile e femminile le olimpiadi e paralimpiadi e la medaglia d… - Roma__SPQR : Serie A1 femminile, lunedì la presentazione dell'Acqua & Sapone Roma a Grottaferrata -