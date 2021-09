Tommaso Zorzi: “Mi sto staccando dai social”, ecco perché (Di venerdì 24 settembre 2021) Tommaso Zorzi deve ai social (anzi, ad Instagram) la sua reale fama. Grazie al suo numero di follower infatti è finito prima a Riccanza, poi a Dance Dance Dance, infine a Pechino Express fino a trovare la sua consacrazione popolare con il Grande Fratello Vip. Un’esperienza durata sei mesi che lo ha visto trionfare a mani basse. Ora, dopo una breve parentesi a Mediaset fra L’Isola dei Famosi ed il Maurizio Costanzo Show è pronto a catapultarsi nella nuova avventura di Discovery+, Drag Race Italia. Ospite del suo appuntamento fisso Tz101 in onda su R101 al fianco di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Tommaso Zorzi ha confessato che si sta distaccando dai social. “Io sono in ottimi rapporti con il TZ Vip, il suo fanclub su Twitter, ndr, loro sono la mia costola ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 settembre 2021)deve ai(anzi, ad Instagram) la sua reale fama. Grazie al suo numero di follower infatti è finito prima a Riccanza, poi a Dance Dance Dance, infine a Pechino Express fino a trovare la sua consacrazione popolare con il Grande Fratello Vip. Un’esperienza durata sei mesi che lo ha visto trionfare a mani basse. Ora, dopo una breve parentesi a Mediaset fra L’Isola dei Famosi ed il Maurizio Costanzo Show è pronto a catapultarsi nella nuova avventura di Discovery+, Drag Race Italia. Ospite del suo appuntamento fisso Tz101 in onda su R101 al fianco di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri,ha confessato che si sta didai. “Io sono in ottimi rapporti con il TZ Vip, il suo fanclub su Twitter, ndr, loro sono la mia costola ...

