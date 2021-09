Stele Tadini: Canova e la memoria dei defunti (Di venerdì 24 settembre 2021) L’Accademia di Belle arti di Lovere espone la Stele Tadini che Antonio Canova ha realizzato per i signori locali. La Fondazione della Comunità bergamasca ha restaurato il bassorilievo che da oggi, venerdì 24 fino a domenica 26 settembre sarà presentato al pubblico. Un’iniziativa che anticipa le celebrazioni per il bicentenario della morte dello scultore neoclassico Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) L’Accademia di Belle arti di Lovere espone lache Antonioha realizzato per i signori locali. La Fondazione della Comunità bergamasca ha restaurato il bassorilievo che da oggi, venerdì 24 fino a domenica 26 settembre sarà presentato al pubblico. Un’iniziativa che anticipa le celebrazioni per il bicentenario della morte dello scultore neoclassico

