Sanlorenzo lancia “Sanlorenzo Arts” ad Art Basel in Basel 2021

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 24 settembre 2021), la mission diSuperyachts per sostenere arte e creatività. In esposizione nella Collectors Lounge, due opere su commissione dell’artista svizzero Emil Michael Klein. Con grande determinazione, coraggio e visione,ha lavorato negli anni per introdurre un nuovo modo di vivere il mare, con innovazioni che hanno cambiato profondamente il mondo dello yachting, scardinando un ordine estetico e di vivibilità precostituito, e portando a bordo nuovi linguaggi creativi. Un passo fondamentale in questa direzione è stato l’approccio al mondo dell’arte e del design, frontiera inesplorata per il settore nautico. La volontà di creare incontri ispirazionali ha spinto il cantiere a cercare un legame attivo e mai scontato con il mondo dell’arte. ...