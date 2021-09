Pippo Baudo nominato Cavaliere di Gran Croce | “Mattarella è unico | noi siamo molto amici da anni Spero resti al Quirinale”

Advertising

milly_carlucci : Il grande Pippo Baudo Cavaliere di Gran Croce. Un onore per tutto il Mondo dello spettacolo. Grazie Presidente Matt… - FQMagazineit : Pippo Baudo nominato Cavaliere di Gran Croce: “Mattarella è unico, noi siamo molto amici da anni. Spero resti al Qu… - BlobRai3 : E' l'ultimo grande regalo che mi ha fatto, una onorificenza molto ambita, io sono il 301esimo in tutto il Paese...'… - Gianluca798 : @thatzmusca Dovrà cancellare e rimandare le 4 sorprese che aveva preparato(Balotelli,pippo Baudo,la zia di Manila,… - curadisplendere : RT @McqueenDavide: Cipri:“Ma Katia è mai stata sposata?” Manila:'Si, con Pippo Baudo.” Cipri: MA DAI, MA LUI LO SA? ?????????? #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Baudo

L'ex moglie diva su tutto le furie: " Credono davvero che la gente sia scema? " si chiede - Nessuno di voi ha detto 'perché non includiamo anche Katia Ricciarelli e le spieghiamo le ...APPROFONDIMENTI PERSONECavaliere di Gran Croce: 'Mattarella è... OLIMPIONICO Tamberi il sogno basket: 'Prima o poi scenderò in... L'INTERVISTA Marcell Jacobs a Verissimo: 'Ho fatto pace ...Il tutto di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra i volti noti della televisione italiana spicca, ma non è una novità, quello di Pippo Baudo. Un evento importante ha visto prota ...La seconda puntata di Star in the Star non ha mostrato lo smalto alternativo che aveva promesso: Ilary Blasi, però, è decisamente la stella.