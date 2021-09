Mobilità sostenibile | via al concorso | 30mila euro alle soluzioni più innovative

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 settembre 2021) EIT Urban Mobility lancia il“Rapid Applications for Transport (RAPTOR)” persfide diurbana. La competizione è rivolta a startup e PMI che competono per fornire lepiù, fattibili e d’impatto a quattro sfide diurbana lanciate dcittà di Bruxelles, Tolosa, Valencia e Cunit. I vincitori beneficeranno di un Premio in denaro di 30.000, mentoring e supporto per 4 mesi, 2 giorni a settimana di ufficio nella sede centrale di EIT Urban Mobility, pilotaggio del proprio progetto nelle città partner, possibilità di essere coinvolti in altri programmi per startup o PMI di EIT Urban Mobility. La scadenza per inviare le ...