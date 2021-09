Minacce a Toti | denunciato no vax | scriveva “ti sbudello”

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Io ti!”, “Se ti becco ti do tante di quelle mazzate…”, “Quante botte ti darei…”. Era questo il tenore dellerivolte al governatore della Liguria Giovannida un 36enne no vax. A risalire all’identità dell’uomo, un torinese già noto alle forze dell’ordine, sono stati i poliziotti di Genova con l’operazione Web Haters. Per oltre un mese, ogni giorno, il no-vax esperto di arti marziali e con l’hobby del canto, si è dedicato a minacciare, sempre in anonimato, il presidentesui suoi account social. Dall’appartamento dell’uomo sono stati sequestrati gli account social e i device usati dal 36enneper intimorire il governatore. L’indagine degli agenti della Polizia Postale di Genova e Torino è partita da un esposto dello staff del Presidente che ha presentato alla ...

