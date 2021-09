LIVE – Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 prova in linea uomini junior: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 24 settembre 2021) La DIRETTA scritta della prova in linea uomini juniores ai Mondiali 2021 di Ciclismo su strada in corso nelle Fiandre. Saranno i 121,4 chilometri con partenza e arrivo a Leuven ad aprire il programma del weekend iridato dopo le cronometro dei giorni scorsi. In gara anche quattro italiani, con la spedizione azzurra che si affida a Dario Igor Belletta, Samuele Bonetto, Alberto Bruttomesso e Manuel Oioli. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero, con il LIVE testuale per non farvi perdere davvero nulla. Segui il LIVE a partire dalle 8:15 COME VEDERE LA GARA Mondiali 2021: PROGRAMMA E CALENDARIO COMPLETO AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Lascritta dellaines aidisu strada in corso nelle. Saranno i 121,4 chilometri con partenza e arrivo a Leuven ad aprire il programma del weekend iridato dopo le cronometro dei giorni scorsi. In gara anche quattro italiani, con la spedizione azzurra che si affida a Dario Igor Belletta, Samuele Bonetto, Alberto Bruttomesso e Manuel Oioli. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero, con iltestuale per non farvi perdere davvero nulla. Segui ila partire dalle 8:15 COME VEDERE LA GARA: PROGRAMMA E CALENDARIO COMPLETO AGGIORNA LA ...

