L' energia per ripartire? In E-Distribuzione sono le persone

(Adnkronos) - La migliore energia per la ripartenza? Le persone, in particolare i giovani. Quelli su cui E-Distribuzione, la più grande società in Italia nel settore della Distribuzione e Misura di energia elettrica al servizio di oltre 31,5 milioni di clienti connessi alle sue reti, punta per cogliere appieno la sfida della ripresa del Paese, dopo e nonostante l'emergenza sanitaria. Perché anche nel 2020, per garantire un servizio di importanza primaria per tutti, E-Distribuzione ha assunto 335 nuovi collaboratori, in maggioranza operativi e distribuiti in tutto il territorio nazionale. Lombardia, Puglia, Sicilia, Campania, Toscana e Veneto sono state le Regioni che hanno accolto la maggior parte dei neoassunti. A loro, poi, nella prima parte del 2021, si ...

Ultime Notizie dalla rete : energia per Alluminio e zinco nel mirino dei prezzi energetici alle stelle in Europa ... evidenziando come il picco dei prezzi dell'energia elettrica stia mettendo a repentaglio l'offerta di metallo. Per i produttori regionali di alluminio , i costi dell'elettricità potrebbero ...

Arera: 'Urgenza transizione sollecitata anche da mercati con costo incertezza' ...limitati sulla crescita del fabbisogno di energia ma, in assenza di iniziative mirate, potenzialmente molto rilevanti sulla crescita dei picchi di potenza prelevata e quindi sugli investimenti per il ...

