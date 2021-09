Le aperture dei quotidiani spagnoli sul Barcellona | “Frustrazione”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Un altro risultato negativo per ilche ieri ha pareggiato 0-0 contro il Cadice. Le prime pagine odierne, dei principalisportivi, hanno dedicato ampio spazio alla situazione in casa blaugrana. Nel mirino c’è soprattutto l’allenatore Koeman.Marca ha aperto così: “Né tiki né taki”. Questo il titolo scelto da AS: “Agonia”, sulla stessa linea d’onda anche il quotidiano catalano Sport che ha così descritto la situazione: “”. Foto: Prima pagina Sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Le aperture domenicali e festive ancora al centro della battaglia sindacale.

La concertazione non è una parola astratta". Ad affermarlo, in un'intervista al Messaggero, è il leader della Cisl, Luigi Sbarra ...
CHIOGGIA - Gruppo Pam in pieno sviluppo mentre il mercato presto dovrà fare i conti con l'inflazione. «Abbiamo in programma di aprire altre 5 negozi l'anno prossimo, uno ...