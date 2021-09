Lazio, missione derby: Sarri torna in panchina e schiera i big (Di venerdì 24 settembre 2021) La Lazio, forse anche in vista del derby con la Roma, contro il Torino si è presentata con un piccolo turnover. Fuori dal blocco titolari Milinkovic, Leiva, Lazzari e Pedro; Dentro Marusic, Akpa Akpro, Cataldi e Raul Moro. L’idea era quella di dare un po’ di riposo ai calciatori che fin qui avevano sempre giocato, visto anche il poco tempo per recuperare le forze per la partita di domenica. All’Olimpico però scenderà in campo la migliore Lazio, con Maurizio Sarri di nuovo al suo posto in panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica: per lui sarà la prima stracittadina. La squadra è tornata nella capitale ieri sera: stamattina la ripresa degli allenamenti a Formello. La formazione titolare vedrà con ogni probabilità il ritorno dei big 5 tra cui c’è anche Luis Alberto, ... Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) La, forse anche in vista delcon la Roma, contro il Torino si è presentata con un piccolo turnover. Fuori dal blocco titolari Milinkovic, Leiva, Lazzari e Pedro; Dentro Marusic, Akpa Akpro, Cataldi e Raul Moro. L’idea era quella di dare un po’ di riposo ai calciatori che fin qui avevano sempre giocato, visto anche il poco tempo per recuperare le forze per la partita di domenica. All’Olimpico però scenderà in campo la migliore, con Mauriziodi nuovo al suo posto indopo aver scontato le due giornate di squalifica: per lui sarà la prima stracittadina. La squadra èta nella capitale ieri sera: stamattina la ripresa degli allenamenti a Formello. La formazione titolare vedrà con ogni probabilità il ritorno dei big 5 tra cui c’è anche Luis Alberto, ...

