Laver Cup 2021, primo punto all'Europa: Ruud supera Opelka in due set (Di venerdì 24 settembre 2021) Inizia con una vittoria del Team Europe l'edizione 2021 della Laver Cup. Il norvegese, al debutto nella competizione, ha superato in quel di Boston Reilly Opelka con il punteggio di 6-3 7-6(4). Una prestazione molto solida quella di Ruud, in corsa anche per le Finals di Torino: bene al servizio e da fondo campo, dove non ha dato punti di riferimento ad un Opelka apparso davvero spaesato soprattutto nel primo set. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL REGOLAMENTO DELLA Laver CUP 2021 La cronaca – Fin dalle prime battute appare evidente come la superficie veloce di Boston sia meno veloce di quanto preventivabile, ma comunque adatta al servizio e al dritto di Opelka, che tiene a zero il game d'apertura. Ruud

