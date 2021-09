Johnny Depp e Amber Heard | lo scontro si riaccende in vista del processo

Johnny Depp e Amber Heard: lo scontro si (ri)accende in vista del processo (Di venerdì 24 settembre 2021) Mentre Johnny Depp accusa Hollywood, Amber Heard affila le lame in vista del nuovo processo. Ecco cosa sta succedendo tra i due ex coniugi che si preparano a darsi di nuovo battaglia in tribunale. Foto Ansa L’udienza è stata sposata ad aprile 2022. Ma Johnny Depp e Amber Heard stanno riaccendendo lo scontro. Che li vedrà combattere davanti a un giudice della Virginia per 50 milioni di dollari in una causa di diffamazione. Per questo, in ballo c’è anche la loro credibilità. Così, mentre lui si scaglia contro la cancel culture americana, lei coinvolge il Dipartimento di Polizia di Los Angeles. In quello che si appresta a essere un processo molto mediatico. Che cosa è ... Leggi su amica (Di venerdì 24 settembre 2021) Mentreaccusa Hollywood,affila le lame indel nuovo. Ecco cosa sta succedendo tra i due ex coniugi che si preparano a darsi di nuovo battaglia in tribunale. Foto Ansa L’udienza è stata sposata ad aprile 2022. Mastannondo lo. Che li vedrà combattere davanti a un giudice della Virginia per 50 milioni di dollari in una causa di diffamazione. Per questo, in ballo c’è anche la loro credibilità. Così, mentre lui si scaglia contro la cancel culture americana, lei coinvolge il Dipartimento di Polizia di Los Angeles. In quello che si appresta a essere unmolto mediatico. Che cosa è ...

