Italian Tech Week 2021, Elon Musk: "Marte trampolino per la vita aliena" (Di venerdì 24 settembre 2021) Con il suo spirito di esploratore spaziale Elon Musk si è presentato, in collegamento dal Texas, all'Italian Tech Week: 'Se oltre ad andarci, saremo in grado di creare su Marte una civiltà autonoma, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) Con il suo spirito di esploratore spazialesi è presentato, in collegamento dal Texas, all': 'Se oltre ad andarci, saremo in grado di creare suuna civiltà autonoma, ...

Ultime Notizie dalla rete : Italian Tech Italian Tech Week 2021, Elon Musk: "Marte trampolino per la vita aliena" Con il suo spirito di esploratore spaziale Elon Musk si è presentato, in collegamento dal Texas, all'Italian Tech Week: 'Se oltre ad andarci, saremo in grado di creare su Marte una civiltà autonoma, potremo garantire un grande futuro all'umanità e portare un maggiore sviluppo per andare anche in ...

