Advertising

princigallomich : LUCERA – Imminenti lavori pubblici nel Comune di Lucera. La Biblioteca avrà il suo impianto di climatizzazione -

Ultime Notizie dalla rete : Imminenti lavori

La Gazzetta di San Severo

Ringrazio gli uffici comunali e l'assessore aipubblici, Daniela Pagliara, per la tempestività nel predisporre gli atti propedeutici all'ottenimento di questo importante risultato' ...... stando alla quasi unanimità degli addetti ai, la Jomi rientra infatti a pieno titolo tra le ... anche perchè abbiamo grande rispetto verso le nostreavversarie". LA SITUAZIONE IN A1 ...Le proposte e i documenti sulla nuova riforma delle pensioni del Governo Draghi in vista della fine di Quota 100 .Il rapporto OCSE. Nuovo elenco di mansioni gravose- usuranti ...Allo studio una misura alternativa a "quota 100", che non sarà rinnovata. Interessato anche il personale delle professioni infermieristiche e ostetriche ...