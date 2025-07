I Biffi Gentili da tutta Italia si radunano a Montiano

Un'occasione unica di unità e tradizione: i Biffi Gentili da tutta Italia si riuniscono a Montiano, in provincia di Cesena, per celebrare la loro storia e passare due giorni di festa e riconoscenza. Tra incontri emozionanti e momenti di condivisione, il clou sarà la consegna della cittadinanza onoraria a Enzo Biffi Gentili, simbolo di un legame profondo che unisce le generazioni. Un appuntamento che resterà nella memoria di tutti.

Montiano (Cesena), 9 luglio 2025 – Per la prima volta domani e venerdì tutti gli eredi, residenti in varie parti d’Italia, della casata Biffi Gentili torneranno a Montiano per passare due giorni insieme in occasione della festa parrocchiale di San Vincenzo Ferreri. L’occasione sarà anche la consegna della cittadinanza onoraria a Enzo Biffi Gentili giovedì 10 luglio alle 20 nel Castello di Montenovo. La casata Biffi-Gentili è l’ultima citata dallo storico montianese Giorgio Bolognesi nel capitolo ’I feudatari’ che inizia con i Malatesti, nel suo libro ’Montenovo fra storia e memoria’ edito da Sicograf di Cesenatico, 1997. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Biffi Gentili da tutta Italia si radunano a Montiano

In questa notizia si parla di: biffi - gentili - montiano - italia

I Biffi Gentili da tutta Italia si radunano a Montiano; 3 anni di stop: dopo la ristrutturazione del castello del 1200 il ristorante nella suggestiva cornice può finalmente riaprire.

Biffi Gentili: "Serve coraggio per rottamare qualche museo" - Socialista d'antan, 68 anni, già vicesindaco di Torino, stoppata la carriera politica nel 1983 dallo ... Riporta torino.repubblica.it

A tu per tu con Enzo Biffi Gentili, il curatore della mostra “Ars Regia”, che porta a Savigliano “La Granda alchemica” (FOTO) - “ La mostra inizia nella sala di Palazzo Cravetta in cui morì Carlo Emanuele nel 1630, di peste, anche se non molti lo sanno. targatocn.it scrive