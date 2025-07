Baccatoio torrente in secca I residenti | Caso anomalo

Gli abitanti di Valdicastello si trovano di fronte a un fenomeno inquietante: il torrente Baccatoio si prosciuga in estate e si colora di rosso in inverno, un caso anomalo che desta profonda preoccupazione. Le recenti piene, aggravate dalla presenza di contaminanti come il tallio proveniente dalle ex miniere, stanno mettendo in crisi il fragile equilibrio ambientale della zona. Questa situazione richiede interventi immediati e concertati per salvaguardare il territorio e la salute dei residenti.

Pietrasanta, 9 luglio 2025 – D’inverno acque color rosso, d’estate acque inesistenti per lunghi tratti, fenomeno a cui da circa un mese assistono, preoccupati, gli abitanti di Valdicastello. Sono gli effetti delle piene sul torrente Baccatoio ogni volta che piove in gran quantitĂ , come se giĂ non bastasse la presenza di tallio e altri contaminanti dovuti alle ex miniere. Il problema, che venerdì scorso ha mobilitato anche il Consorzio di bonifica e il Genio civile, è legato infatti alle pesanti piogge dello scorso aprile e alla conseguente erosione di porzioni di terreno. L’acqua, in questo modo, si è infiltrata incuneandosi nelle cavitĂ carsiche tipiche della zona, causando un calo di portata in un lungo tratto di Baccatoio – circa 7-800 metri – tra la zona in alto de Le Piovane fino giĂą alle ex scuole, all’altezza della terza sorgente Moresco (le altre due scaricano nel torrente in quanto contengono tallio). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baccatoio, torrente in secca. I residenti: “Caso anomalo”

