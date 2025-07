Follia negli uffici della polizia locale pugni e spintoni tra due vigili

Una giornata di normale routine si trasforma in scena di pura follia negli uffici della polizia locale di Barberino Tavarnelle. Due vigili urbani, uno appena entrato in servizio, si sfidano in un acceso scontro fisico che richiede l’intervento dei carabinieri e del 118. Un episodio che scuote le fondamenta dell’ordine pubblico e solleva domande sulla gestione delle tensioni sul posto di lavoro. Ma cosa ha scatenato questa incredibile escalation?

Barberino Tavarnelle (Firenze), 9 luglio 2025 – Due vigili urbani litigano e vengono alle mani. Tanto che per separarli devono intervenire i carabinieri. E poi il 118 per soccorrerli. È successo negli uffici della polizia dell'Unione del Chianti fiorentino lungo via Cassia a Barberino. Il litigio è scoppiato ieri, a inizio mattinata. Protagonisti sono stati due vigili uno di 50 e uno di 57 anni, uno un agente entrato in servizio da pochi mesi con gli ultimi concorsi effettuati, l'altro un ispettore di lungo corso. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno innescato l'alterco, forse un ordine non eseguito o un rimprovero non gradito.

