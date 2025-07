Superman di dcu condanna il suo primo villain a un destino peggiore della morte

Il panorama cinematografico dell’Universo DC si sta preparando a un nuovo capitolo epico con il prequel di Superman in arrivo nel 2025. Un film che promette di rivoluzionare le regole del genere, presentando per la prima volta un Superman disposto a tutto, anche a condannare il suo primo villain a un destino peggiore della morte. Scopriamo insieme i dettagli di questa avventura che cambierà per sempre il volto della DCU.

Il panorama cinematografico dedicato all'Universo DC sta vivendo un momento di grande fermento, con l'imminente uscita del film prequel di Superman previsto per il 2025. Questo progetto rappresenta il primo capitolo della nuova fase della DC Universe (DCU), offrendo uno sguardo approfondito sul personaggio e introducendo alcuni dei principali antagonisti che Superman dovrà affrontare nel suo percorso. In questo articolo si analizzano i dettagli salienti riguardanti il film e le anticipazioni sulla trama, concentrandosi in particolare sul ruolo di uno dei villain più iconici: Metallo.

