9 luglio del 1737 il giorno della morte di gian gastone e della fine dei medici

Il 9 luglio del 1737 segnò la fine di un'epoca: la morte di Gian Gastone, ultimo degli Medici a regnare su Firenze, e l'inevitabile tramonto di un'intera dinastia. Quel giorno, il destino sembrò chiudere un capitolo di storia fatta di potere, intrighi e grandezza. Ma cosa rimane di quella stagione gloriosa? Scopriamolo insieme, perché ogni fine ne cela sempre un nuovo inizio.

Firenze, 9 luglio 2025 - Il 9 luglio del 1737 poteva essere un giorno in cui, su Firenze, avrebbero potuto spegnersi tutte le luci del mondo. Quel giorno moriva infatti Giovanni Battista Gastone de' Medici, meglio noto come Gian Gastone. Figlio di Cosimo III de' Medici e di Margherita d'Orléans ed succeduto al padre nel 1723. Dalla moglie Maria di Sassonia-Lauenburg, con la quale ebbe un rapporto contrastato, non ebbe figli, e con lui di fatto si estinse la dinastia medicea. Ma chi era Gian Gastone? Depravato, circondato di persone inette e profittatrici, i cosiddetti 'ruspanti'. Interprete della dissolutezza e all'alcol.