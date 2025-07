Mattia l’uomo della provvidenza | raffica di interventi di soccorso

Mattia Barbieri, l’uomo della provvidenza di Vailate, si distingue per una sorprendente serie di interventi di soccorso che lo rendono un vero e proprio eroe quotidiano. La sua dedizione ha già salvato numerose vite, tra cui quella di una signora di 77 anni caduta in via Verdi. Ma questa è solo una delle tante storie che testimoniano il suo straordinario spirito di solidarietà e altruismo, perché la sua missione continua.

Vailate (Cremona), 9 luglio 2025 – Mattia Barbieri, 39 anni, cantoniere ma anche volontario dell’associazione VolonVailate, ha prestato soccor s o per primo a una signora di 77 anni di Farinate, frazione di Capralba, ambulante del mercato settimanale del giovedì, caduta accidentalmente in via Verdi. Ma non tutti sanno che si è trattato del sesto intervento di Mattia in soccorso di una persona bisognosa di una mano. “La prima volta - racconta - è successo proprio al mercato del gioved ì, il 24 marzo 2016. Ero lì perché ero intento a ripulire l’area quando un uomo sui 65 anni che stava facendo la fila per acquisti a un banco di rosticceria, ha accusato un malore e stava cadendo a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mattia, l’uomo della provvidenza: raffica di interventi di soccorso

