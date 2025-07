Lazza e il primo concerto a San Siro | In gara con me stesso | miro in alto Emis Killa è mio papà mi ha aiutato

Lazza conquista il cuore di San Siro, un palco epico per un debutto memorabile. Con 40 musicisti e ospiti d’eccezione, l’artista si inserisce nella storia del grande stadio, portando in scena “Locura Jam + Opera” e sfidando se stesso tra emozioni e spettacolo. Un concerto che rimarrà scolpito nei ricordi, perché come dice Lazza: “Il primo San Siro non si scorda mai”. E speriamo davvero che questa sia solo l’inizio.

Il primo San Siro non si scorda mai. “.Sperando che non sia pure l’ultimo” scherza Lazza a proposito dello show con cui si presenta stasera tra gli spalti del Meazza affiancato da band e orchestra per mostrare entrambi i volti dell’ultimo album “Locura Jam + Opera” nato con l’intenzione di espandere le dimensioni della sua ultima fatica discografica “Locura”. "Sul palco avrò 40 musicisti più tanti, tanti, ospiti» anticipa lui, Jacopo Lazzarin i, 30 anni, trattenendo a fatica l’entusiasmo per questa sua nuova esperienza live che regala al pubblico due concerti in uno. FOTO M. BARBAGLIA - LAZZA “Non vivo San Siro come una gara con gli altri, ma con me. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà, mi ha aiutato”

In questa notizia si parla di: lazza - primo - siro - concerto

Hip hop, il collettivo 333 Mob annuncia l’album: il primo singolo con Lazza - Il collettivo hip hop 333 Mob torna con un annuncio che fa tremare i fan: l’attesissimo album è in arrivo, e il primo singolo vede la collaborazione con Lazza.

A pochi giorni dal suo primo concerto a San Siro, in programma il 9 luglio 2025, Lazza si sfoga sui social contro chi chiede biglietti gratis #SanSiro #Lazza Vai su Facebook

Lazza, la possibile scaletta del concerto allo stadio San Siro di Milano; Lazza a San Siro; Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà, mi ha aiutato”.

Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà, mi ha aiutato” - Sperando che non sia pure l’ultimo” scherza Lazza a proposito dello show con cui si presenta stasera tra gli spalti del Meazza affiancato da band e orchestra per ... Si legge su ilgiorno.it

Lazza, la possibile scaletta del concerto allo stadio San Siro di Milano - Il 9 luglio Lazza sarà in concerto a Milano per il suo primo show allo stadio San Siro. Riporta tg24.sky.it