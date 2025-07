Montelungo e Colleoni | le ex caserme si trasformano in studentati con 282 posti letto

Le ex caserme di Montelungo e Colleoni si affacciano a una nuova vita, diventando un polo di innovazione e formazione. Con 282 posti letto, la collaborazione tra l’Università di Bergamo e Regione Lombardia apre le porte a studenti e giovani talenti, offrendo residenze moderne e spazi dedicati allo studio. Un progetto che trasforma il passato in un futuro di opportunità e crescita per l’intera comunità .

