Culle vuote e scuole a rischio | 13 comuni con zero nati over 65 un cittadino su quattro

Un panorama allarmante si disegna nella provincia di Macerata: tredici comuni senza nascite e scuole a rischio, con un cittadino su quattro over 65. Una realtà che mette in crisi il futuro delle comunità e chiede immediati interventi per invertire questa tendenza. È tempo di riflettere e agire per ridare speranza e vitalità al nostro territorio.

Macerata, 9 luglio 2025 – Nei primi quattro mesi di quest’anno – certifica l’Istat – in ben tredici comuni della provincia di Macerata non ci sono state nascite: Bolognola, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pioraco, Sant’Angelo in Pontano, Sefro, Ussita; in altri sei c’è stata una sola nascita (Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Fiuminata, Poggio San Vicino, Serravalle, Visso). Diciannove comuni in tutto: se a questi si aggiungono quelli con due, tre o quattro nati, si arriva alla metà del totale dei centri in cui la denatalità rischia di spegnere ogni speranza di rianscita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Culle vuote e scuole a rischio: 13 comuni con zero nati, over 65 un cittadino su quattro

