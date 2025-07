Stupri e torture in cella | Il carcere è un luogo pericoloso Il giurista | come in Brasile 20 anni fa

può garantire sicurezza e dignità, quello è proprio il carcere. In un sistema che dovrebbe rieducare, trovarsi di fronte a stupri e torture è inquietante, come negli anni '80 in Brasile. È ora di riflettere: come può lo Stato assicurare un ambiente umano e sicuro ai detenuti? La sfida è enorme, ma fondamentale per ristabilire la fiducia nel nostro sistema penale.

Firenze, 9 luglio 2025 – "Le carceri sono ormai un luogo pericolosissimo. Sono piazze di spaccio. Il sovraffollamento è soltanto uno dei problemi”, ci dice Emilio Santoro, ordinario di filosofia del diritto all’Università di Firenze. Emergono violenze risalenti a diversi anni fa: 2020, 2023. Nemmeno il carcere è un posto sicuro. Non è assurdo? “Che il rischio di violenza dentro il carcere ci sia è fisiologico. Ma se c’è un posto in cui lo Stato dovrebbe avere il controllo assoluto è dentro il carcere. Che uno Stato non sia in grado di garantire la sicurezza ai detenuti è un fallimento. Venticinque-ventisei anni fa, quando facevo ricerca sulle carceri brasiliane, mi è capitato più volte che il direttore dovesse andare a parlare con i capi dei clan per garantire la mia sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stupri e torture in cella: “Il carcere è un luogo pericoloso”. Il giurista: come in Brasile 20 anni fa

