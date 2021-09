Green pass obbligatorio, Letta: “Non si può stare di qua e di là” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Alimentare ambiguità su Green pass” obbligatorio “e vaccini vuol dire non voler bene all’Italia e agli italiani. Ci sono momenti in cui è di qua o di là, bianco o nero. Noi abbiamo fin dall’inizio fatto la scelta della responsabilità. Ieri sera a Pordenone eravamo in tanti a testimoniarlo”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) “Alimentare ambiguità su“e vaccini vuol dire non voler bene all’Italia e agli italiani. Ci sono momenti in cui è di qua o di là, bianco o nero. Noi abbiamo fin dall’inizio fatto la scelta della responsabilità. Ieri sera a Pordenone eravamo in tanti a testimoniarlo”. Lo scrive su Twitter Enrico. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino, ma con Green pass (fasulli) [Leggi di… - RobertoBurioni : Chi non si vaccina e ottiene il green pass con il tampone usa un espediente per non fare il suo dovere di cittadin… - ladyonorato : Francesca Donato: 'Io contraria al Green pass, l’alternativa c’è' - LeoTricorn : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il green pass dura 12 mesi ma il vaccino soltanto sei La validità è stata prolungata a… - cuoreitaliano7 : RT @noitre32: “Basta discriminazioni”, la rivolta dei poliziotti contro il Green Pass: sabato agenti in piazza contro il governo (Video): h… -