Gli specchi dei camerini sono ingannevoli? 'Come ci ingannano quando proviamo i capi nei camerini': l'esperimento (Di venerdì 24 settembre 2021) specchi dei camerini ingannevoli? Quante volte è capitato di andare in giro per negozi, provare un determinato capo che, in quel momento, sembrava renderci più magre, più alte, più belle, più tutto? Una volta andate a casa invece, tristissima realtà, non solo il capo non ci migliorava, ma magari ci stava anche male addosso. Tranquille, non siamo le sole. A quanto pare quello degli specchi dei camerini è un problema comune a quasi tutte le donne, tanto che una editor di moda russa ha deciso di testarli per noi. La ragazza ha scattato un selfie davanti allo specchio di casa sua, indossando una canotta bianca ed un paio di jeans e poi ha scattato la stessa foto davanti allo specchio nei camerini di notissime catene di abbigliamento.

