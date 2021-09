Elettra Lamborghini, incidente per lei: “Mi ha morso una chiappa” (Di venerdì 24 settembre 2021) Elettra Lamborghini vittima di un incidente: ecco come sta la celebre cantante bolognese e cosa le è accaduto nel dettaglio. Elettra Lamborghini e il suo incidente (foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images).Tra i personaggi più in voga del momento c’è sicuramente Elettra Miura Lamborghini, figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima azienda di auto di lusso; la cantante ha conquistato tutti col suo ritmo, la sua sensualità e la sua simpatia. Vera e propria star sui social, Elettra è una femme fatale sul palco, ma nella vita di tutti i giorni si mostra semplice, spontanea e autoironica, anche ora che è stata vittima di un particolare ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 settembre 2021)vittima di un: ecco come sta la celebre cantante bolognese e cosa le è accaduto nel dettaglio.e il suo(foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images).Tra i personaggi più in voga del momento c’è sicuramenteMiura, figlia di Toninoe nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima azienda di auto di lusso; la cantante ha conquistato tutti col suo ritmo, la sua sensualità e la sua simpatia. Vera e propria star sui social,è una femme fatale sul palco, ma nella vita di tutti i giorni si mostra semplice, spontanea e autoironica, anche ora che è stata vittima di un particolare ...

