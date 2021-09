Dazn down: un mese gratis a chi ha avuto problemi a vedere le partite (Di venerdì 24 settembre 2021) Dazn prova a rimediare ai problemi tecnici di ieri durante le trasmissioni di Torino - Lazio e Sampdoria - Napoli e dà agli utenti che non sono riusciti a seguire interamente le partite un mese ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021)prova a rimediare aitecnici di ieri durante le trasmissioni di Torino - Lazio e Sampdoria - Napoli e dà agli utenti che non sono riusciti a seguire interamente leun...

la_stordita : RT @GianScudieri: Nei primi 24 giorni di settembre sono stati riscontrati 12 momenti di down sui server TIM. Nell’ottobre del 2020 hanno av… - infoitsport : Dazn down, Bargiggia: 'La colpa è di Lotito e ADL. Hanno svenduto la passione dei tifosi per due soldi' - _andrea_carta : RT @GianScudieri: Nei primi 24 giorni di settembre sono stati riscontrati 12 momenti di down sui server TIM. Nell’ottobre del 2020 hanno av… - GianScudieri : Nei primi 24 giorni di settembre sono stati riscontrati 12 momenti di down sui server TIM. Nell’ottobre del 2020 ha… - vincenzoarmetta : @capuanogio Il problema che ha avuto dazn ieri ha riguardato tutti i suoi clienti l'app era in down quindi tutti devono essere risarciti -