Dazn annuncia indennizzi dopo Samp-Napoli e Torino-Lazio: «Un mese gratis». Ecco a chi spetta (Di venerdì 24 settembre 2021) Dazn corre ai ripari dopo il disastro di ieri, quando molti abbonati che volevano vedere le partite delle 18.30 Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli per circa mezz'ora sono riusciti solo a leggere il messaggio «al momento c'è un problema nell'aprire Dazn. Prova a riaprire l'applicazione o il browser più tardi». L'azienda, che già ieri aveva annunciato l'arrivo di un indennizzo, oggi ha fatto sapere che «tutti i clienti impattati, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all'App fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi». Insomma, Dazn offrirà un mese gratis agli utenti penalizzati.

