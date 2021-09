Covid, via libera ai tamponi salivari. Ma valgono solo i molecolari. Rezza: «Numeri ancora in calo» (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 3.797 i nuovi contagi da Covid in Italia, contro i 4.061 di ieri. Diminuisce anche il numero dei morti registrati nelle ultime 24 ore: sono stati 52 morti, a fronte dei 63 di ieri. Lieve crescita, invece, del tasso di positività che, su 277.508 tamponi eseguiti, si attesta all’1,36% contro l’1,3% degli ultimi due giorni. Intanto dal ministero della Salute arriva il via libera all’uso dei tamponi salivari anche a scuola, ma solo se molecolari. Nessun via libera, invece, per i test salivari rapidi. In calo i ricoveri: in terapia intensiva 489 pazienti Calano anche i Numeri dei ricoveri. Nei reparti Covid ordinari si trovano oggi 3.553 pazienti, contro i 3.650 di ieri. Dunque, 97 in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 3.797 i nuovi contagi dain Italia, contro i 4.061 di ieri. Diminuisce anche il numero dei morti registrati nelle ultime 24 ore: sono stati 52 morti, a fronte dei 63 di ieri. Lieve crescita, invece, del tasso di positività che, su 277.508eseguiti, si attesta all’1,36% contro l’1,3% degli ultimi due giorni. Intanto dal ministero della Salute arriva il viaall’uso deianche a scuola, mase. Nessun via, invece, per i testrapidi. Ini ricoveri: in terapia intensiva 489 pazienti Calano anche idei ricoveri. Nei repartiordinari si trovano oggi 3.553 pazienti, contro i 3.650 di ieri. Dunque, 97 in ...

