Conte a sostegno della candidata che lo insultava così: «Sei un premier inadeguato» (Di venerdì 24 settembre 2021) Dai post critici verso Conte ai palchi con Conte. La parabola della candidata civica alle comunali di Cosenza, Bianca Rende, è racchiusa nella sua bacheca Facebook. Lo scorso 21 settembre il leader M5S era nella città calabrese per sostenere la candidatura della Rende in vista delle prossime amministrative: selfie, foto insieme sul palco, strette di mano. Ma c'è stato un tempo, nemmeno troppo remoto, in cui la candidata sostenuta dal M5S non era tenera nei confronti dell'ex premier. Lo dimostrano i giudizi tranchant pubblicati sui social all'epoca del governo giallorosso, quando Rende militava ancora nel partito di Matteo Renzi. Da renziana Bianca Rende postava commenti contro Conte «Per il premier Conte – scrive ad ...

