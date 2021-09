Come avere Windows 11 prima degli altri (Di venerdì 24 settembre 2021) (Foto: Microsoft)Come è ormai noto, il prossimo 5 ottobre sarà il giorno del debutto di Windows 11 – oltre che di alcuni nuovi dispositivi Surface – e si potrà scaricarlo o aggiornare il proprio computer gratuitamente. Tuttavia, è già possibile mettere le mani sul nuovo sistema operativo Microsoft in pochi e semplici passi, ecco Come. Il primo passaggio è quello di verificare se il proprio computer sia compatibile o meno con la procedura. Si deve dunque passare dall’utilità chiamata Controllo integrità del Pc / Health Check Pc che controlla se sono soddisfatte le richieste minime di Windows 11. Per la cronaca, servono processore a 64 bit almeno dual core da 1 GHz, ram da 4 gb, memoria da 64 gb, scheda video compatibile con DirectX 12 o successiva, display hd maggiore di 9 pollici e connessione a Internet. È inclusa ... Leggi su wired (Di venerdì 24 settembre 2021) (Foto: Microsoft)è ormai noto, il prossimo 5 ottobre sarà il giorno del debutto di11 – oltre che di alcuni nuovi dispositivi Surface – e si potrà scaricarlo o aggiornare il proprio computer gratuitamente. Tuttavia, è già possibile mettere le mani sul nuovo sistema operativo Microsoft in pochi e semplici passi, ecco. Il primo passaggio è quello di verificare se il proprio computer sia compatibile o meno con la procedura. Si deve dunque passare dall’utilità chiamata Controllo integrità del Pc / Health Check Pc che controlla se sono soddisfatte le richieste minime di11. Per la cronaca, servono processore a 64 bit almeno dual core da 1 GHz, ram da 4 gb, memoria da 64 gb, scheda video compatibile con DirectX 12 o successiva, display hd maggiore di 9 pollici e connessione a Internet. È inclusa ...

